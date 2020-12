Sine Amazonas oferta 34 vagas de emprego em diversas áreas; confira

Manaus/AM -O Sine Amazonas oferece 34 vagas de emprego em diversas áreas para este Sábado (05). Todos os serviços do Sine/AM continuam sendo oferecidos e realizados de forma on-line. Os interessados devem enviar os currículos para o e-mail: [email protected]

Todas as vagas são publicadas diariamente nas redes sociais da Setemp, Instagram (@_setemp) e Facebook (setemp.am). As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

01 VAGA: TÉCNICA EM ENFERMAGEM DO TRABALHO

Escolaridade: Técnico em Enfermagem;

Com experiência na área.

OBS: Técnico em enfermagem com conhecimentos em enfermagem do trabalho. Currículo atualizado.

15 VAGAS: VENDEDOR (A)

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Candidato com experiência em vendas ou atendimento (aceitamos experiências avulsas). Possuir CNH “A”. Currículo atualizado.

15 VAGAS: EXECUTOR (A) DE MERCADO

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Candidato com experiência em atendimento (aceitamos experiências avulsas). Possuir CNH “A”. Currículo atualizado.

01 VAGA: FERREIRO

Escolaridade: Ensino Médio Incompleto;

Com experiência na área.

OBS: Conhecimentos na área. Currículo atualizado.

02 VAGAS: PEDREIRO

Escolaridade: Ensino Médio Incompleto;

Com experiência na área.

OBS: Conhecimentos na área. Currículo atualizado.