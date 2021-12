Sine Amazonas divulga 30 vagas de emprego, 10 delas para PCDs; confira

Manaus/AM- O Sine Amazonas divulgou 30 vagas de emprego para esta quarta-feira (22), sendo 10 para PCDs com ou sem experiência. Os interessados devem acessar o Portal do Trabalhador e anexar o currículo na vaga a que pretendem concorrer. Todos os serviços do Sine/AM continuam sendo oferecidos e realizados de forma on-line. 01 VAGA: ENCARREGADO DE LIMPEZA Escolaridade: Ensino Médio Completo; Com experiência na área. OBS: Ter CNH categoria “B”, cursos de NR-12, NR-20, pacote Office, domínio em informática, ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado. 01 VAGA: LÍDER DE SERVIÇO Escolaridade: Ensino Médio Completo; Com experiência na área. OBS: Ter CNH categoria “B”, cursos de NR-12, NR-20, pacote Office, domínio em informática, ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado. 02 VAGAS: SUPERVISOR DE OBRAS Escolaridade: Ensino Médio Completo; Com experiência na área. OBS: Ter CNH categoria “B”, cursos de NR-18, NR-33, NR-35, NR-10, pacote office e domínio em informática, ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado. 01 VAGA: RECEPCIONISTA Escolaridade: Ensino Médio Completo; Com experiência na área. OBS: Ter manuseio do pacote Office, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado. 01 VAGA: ANALISTA DE SUPORTE (T.I.) Escolaridade: Técnico em Informática; Com experiência na área. OBS: Ter experiência com suporte em Help Desk, manutenção em computadores, notebooks, estrutura de redes e telefonia, CNH B, boa comunicação, habilidades para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado. 01 VAGA: GARÇOM Escolaridade: Ensino Médio Completo; Com experiência na área. OBS: Ter ampla habilidade em atendimento ao cliente e para trabalho em equipe, boa comunicação, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado. 01 VAGA: TÉCNICO ELETROTÉCNICO Escolaridade: Ensino Técnico em Eletrotécnica ou Elétrica; Com experiência na área. OBS: Obrigatório curso Técnico em Eletrotécnico ou Elétrica Industrial, ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado. 03 VAGAS: COSTUREIRA Escolaridade: Ensino Fundamental Completo; Com experiência na área. OBS: Ter conhecimento em máquina reta industrial, boa comunicação, facilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado. 01 VAGA: AGENTE DE PORTARIA Escolaridade: Ensino Médio Completo; Com experiência na área. OBS: Ter cursos de Agente de Portaria ou Vigilante atualizados, CNH categoria “A” e moto própria, ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, disponibilidade para trabalhar no município de Iranduba, documentação completa e currículo atualizado. 08 VAGAS: MOTORISTA URBANO Escolaridade: Ensino Médio Completo; Com experiência na área. OBS: Ter CNH categoria “D” ou “E”; obrigatório curso de direção preventiva e curso de transporte coletivo de passageiros, ter boa comunicação, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado. 01 VAGA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO - PCD Escolaridade: Ensino Médio Completo; Com ou sem experiência na área. OBS: Com conhecimento em rotinas administrativas, informática, ter CNH categoria “B”, ter boa comunicação, disponibilidade de horário, documentação completa, currículo e laudo médico atualizados. 09 VAGAS: ASSISTENTE DE LOJA DROGARIA - PCD Escolaridade: Ensino Fundamental Completo; Com experiência, sem experiência ou primeiro emprego. OBS: Desejável vivência em atendimento ao público, executar atividades operacionais, organização de produtos na loja e em estoque, ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa, currículo e laudo médico atualizados.

