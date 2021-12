Cobertura vacinal contra Covid-19 é intensificada no interior do Amazonas

Manaus/AM - A cobertura vacinal contra a Covid-19 será intensificada no Amazonas, segundo a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-RCP). No total, 20 cidades fazem parte da campanha, que se iniciou no começo de dezembro e segue até o fim deste mês. A ação tem foco em locais em que o índice de vacinação encontra-se abaixo de 40%, com a intenção de incentivar a imunização da população, além de ampliar a inserção de dados vacinais em cidades com número abaixo de 4 mil fichas digitadas no sistema de informação. Municípios – Os municípios contemplados com a campanha foram: Barcelos, Boca do Acre, Borba, Carauari, Careiro da Várzea, Coari, Codajás, Guajará, Itacoatiara, Jutaí, Manacapuru, Maraã, Maués, Novo Airão, Parintins, Santa Isabel do Rio Negro, Santo Antônio do Içá, São Paulo de Olivença Tabatinga e Tapauá.

