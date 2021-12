SES-AM alerta para evitar transmissão de doenças respiratórias em festas de fim de ano

Manaus/AM- A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), alertou a população com algumas medidas para evitar a propagação de vírus e de doenças respiratórias durante as comemorações de fim de ano.



Entre as medidas, estão a vacinação em dia, uso de máscara, higienização das mãos, distanciamento social e evitar aglomerações desnecessárias. Além disso, é recomendado que grupos prioritários e de risco, como idosos, crianças, gestantes e pessoas com comorbidades, procurem regularizar seu esquema vacinal e evitar exposições desnecessárias.



Outra orientação é a realização de reuniões e celebrações festivas em ambientes abertos. “É importante que busquem fazer estas reuniões com um número reduzido de pessoas, principalmente para evitar aglomerações, em ambientes arejados, com espaço suficiente para assegurar o distanciamento social e jamais dispensar o uso correto da máscara e da higienização das mãos”, disse a secretária executiva de Assistência da Capital da SES-AM, Adriana Elias



De acordo com a secretaria, caso alguma pessoa apresente sintomas gripais, mesmo que leves, é indicado evitar esses ambientes festivos nesse período. “A recomendação é procurar inicialmente o atendimento na unidade de saúde mais próxima da sua residência, e identificar se está ou não com Covid-19 ou outra síndrome respiratória”, explicou Adriana.

