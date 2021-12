Mais de 22 mil moradores do interior do AM receberão kits de higiene doados pela Cáritas Brasileira

Manaus/AM - Até o fim deste mês de dezembro, mais de 22 mil pessoas de nove municípios do Amazonas serão beneficiadas com a doação de kits de higiene e prevenção à Covid-19, entregues pelo projeto Ajuri pela Vida na Amazônia.



O projeto é desenvolvido pela Cáritas Brasileira, com financiamento da Aency for International Development (USAID – US), e apoio da Catholic Relief Services (CRS) e executado em parceria com a Articulação Norte 1, da Cáritas Brasileira, e com as Cáritas das Prelazias de Tefé e Itacoatiara e Diocesanas de Coari e Parintins. Atualmente, o projeto segue em sua segunda fase de realização, mantendo as ações de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus nos territórios do interior do estado do Amazonas.



No total, 4,5 mil famílias estão cadastradas para receber e entre elas estão pessoas de 100 comunidades no contexto de vulnerabilidade social de nove municípios do Amazonas: Coari, Tefé, Maraã, Alvarães, Fonte Boa, Juruá, Uarini, Itacoatiara e Parintins.



Na comunidade da Agrovila do Caburi, em Parintins, uma das beneficiárias, Francisca Rocha Sanches, afirmou que o Ajuri tem ajudado a transformar a realidade do local. “Eu achei a iniciativa muito importante para gente que está participando do projeto e para a comunidade, principalmente dos educadores virem até nós para dar as devidas orientações e palestras que são bem interativas para conscientizar sobre a importância de lavar as mãos e o uso da máscara em todos os lugares que a gente vai”, declarou.

Os kits, que estão sendo distribuídos nas regiões de abrangência do projeto, contêm álcool em gel, máscara facial de pano reutilizável, água sanitária e sabonetes, para incentivar a lavagem das mãos. As ações de entregas dos kits permanecerão pelos próximos quatro meses.

A consultora técnica da CRS, Anna Hrybyk, destaca que a promoção de higiene e prevenção à Covid-19 é uma prioridade. “A prática de desenvolver atividades educativas tem como objetivo incentivar a lavagem correta de mãos, uso de máscaras, álcool em gel, entre outras orientações que são aliadas à vacinação, e por isso devem ser mantidas, mesmo depois que o ciclo de imunização estiver completo”.

SANEAMENTO

Além da entrega dos kits, educadores e as educadoras sociais também realizam nas comunidades a demonstração do uso correto da máscara, orientações de higiene e lavagem correta das mãos, baseadas nos cinco momentos críticos para lavar as mãos, assim como sobre o distanciamento social e a sensibilização para tomar as duas doses da vacina contra a Covid-19.