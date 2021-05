Serrarias são fechadas e multadas em mais de R$400 mil no Amazonas

De acordo com informações, a ação da PF contou ainda com a apreensão de seis tratores, dois caminhões, dois carros, uma moto, duas motosserras e uma balsa, que eram utilizados como instrumentos para as práticas ilícitas existentes na região. As madeiras apreendidas pela Polícia Federal já foram doadas à Defesa Civil, que ficou responsável pelo devido repasse social às famílias que perderam suas casas devido a desastres naturais.

Manaus/AM - Três serrarias foram interditadas e multadas em mais de R$ 400 mil por crimes ambientais, no município de Maués, interior do Amazonas. Além disso, dois gerentes e um proprietário foram presos em flagrante durante a operação da Polícia Federal, neste domingo (09).

