Sequenciamento genômico deve ajudar a rastrear novos casos da Ômicron no Amazonas

Dentre as ações de vigilância, o sequenciamento genômico, tem sido utilizado para identificar variantes da Covid-19, com objetivo de rastrear e monitorar os casos. A partir disso, é possível adotar medidas e traçar estratégias para contenção da doença.

O processo será feito no Instituto Leônidas e Maria Deane (Fiocruz Amazônia) e tem o objetivo de rastrear casos da nova cepa no estado e descobrir se a nova onda de infecções está atreladas à ela.

