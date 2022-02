Semtep abre inscrições para 1.200 vagas em cursos de qualificação; confira

O Governo do Amazonas lança, nesta segunda-feira (07), edital com 1.200 vagas para cursos de qualificação em modalidade presencial. Os cursos são oferecidos por meio da Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp) em parceria com o Centro Universitário do Norte (Uninorte). As inscrições começam nesta segunda (07) e terminam na quinta-feira (10). Os cursos são direcionados à população que busca por qualificação profissional para concorrer a uma vaga no mercado de trabalho.

Os interessados nos cursos ofertados pela Setemp devem acessar o Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.gov.br), e preencher o formulário disponível para fazer a inscrição no processo seletivo. É importante que os candidatos leiam o edital, para que não haja qualquer dúvida sobre os cursos. Cada candidato só poderá se inscrever em um curso ofertado.

A relação dos candidatos estará disponível na sexta-feira (11), no Portal do Trabalhador, e os selecionados deverão comparecer no dia do curso com seus documentos de identificação (RG, carteira de trabalho, CNH, passaporte) para efetivar a matrícula no curso em que foram contemplados. O início das aulas está previsto para 14 de fevereiro, na modalidade presencial, e acontecerá na Uninorte, Campus Djalma Batista, bairro Chapada.

Cursos oferecidos – Os cursos de qualificação oferecidos em modalidade presencial são:

• Treinamento Básico Operacional (TBO)

• Concentrações de Soluções e Diluições

• Produção de Sabonete Líquido

• Manutenção Industrial

• Controladores Lógicos Programáveis

• Matemática Aplicada à Indústria

• Noções Básicas de NR-10

• Mapa de Risco



Qualificação – A Setemp assinala que, no mês de janeiro, já foram ofertadas mais de mil vagas em cursos de qualificação em parceria com as universidades Uninorte e Fametro, e ao decorrer do ano a estimativa é disponibilizar mais cursos de qualificação para a população.