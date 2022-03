Seduc abre vagas para exame supletivo em Manacapuru

Manaus/AM - A Secretaria de Estado de Educação e Desporto abriu as inscrições para o Provão Eletrônic na cidade de Manacapuru. As inscrições começam nesta quarta-feira (30) e seguem até o domingo (3), devendo ser realizadas no endereço eletrônico exame supletivo.seduc.am.gov.br.

