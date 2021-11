Secretário de Saúde do Amazonas apoia fechamento de fronteiras para conter Ômicron

Manaus/AM - O secretário de saúde do Amazonas (SES-AM), Dr. Anoar Samad, afirmou que o fechamento de fronteiras no Brasil irá atrasar a disseminação da nova variante, mas não impedirá a chegada do vírus no estado.

O secretário fez a afirmação pelas redes sociais no domingo (28). Em entrevista nesta segunda-feira (29), Samad reforçou seu apoio ao fechamento das fronteiras e ainda comentou sobre o aumento de casos no interior do estado.

"Estamos enfrentando uma nova variante em condições bem distintas, pois temos boas vacinas, testes disponíveis e anticorpos monoclonais, mas ainda não temos ampla cobertura de D2 e D3 para uma exposição indevida e maciça da população a qualquer variante", ressaltou.

Sobre o aumento de casos, o Dr. Anoar afirmou que o maior percentual são de pessoas não vacinadas.

"O novo surto da doença é devido a não aceitação da vacina e do isolamento, principalmente de comunidades indígenas. Nossos relatórios apontam que 80% das pessoas internadas em UTIs com covid, são pessoas não vacinadas", disse.