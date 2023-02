Saiba quais ruas de Manaus serão interditadas para Bandas e blocos neste domingo

Avenida Álvaro Maia – Viaduto do Boulevard (próximo à Pemaza até a avenida Joaquim Gonzaga Pinheiro (ao lado do cemitério São João Batista);

Aproximadamente 120 agentes foram deslocados neste final de semana para o apoio nas interdições e controlar a circulação de veículos nas bandas da Bica e Difusora e Baixa da Égua, no bairro Educandos. As intervenções são necessárias para permitir que os munícipes circulassem com segurança nas vias do entorno dos eventos.

Manaus/AM- O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), realizou intervenções viárias, neste sábado (11), para garantir a segurança viária dos foliões que estiveram presentes para prestigiar as bandas carnavalescas no Centro.

