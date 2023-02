Amazonense Elves Brenner estreia com vitória em cima de russo no UFC

O jovem de 25 anos de Maués, que representa a equipe “Chute Boxe São Paulo”, mostrou ao que veio e logo no início da luta já aplicou golpes importantes na perna e no rosto de Zubaira.

A vitória veio por decisão dos jurados após três rounds de pura adrenalina com o russo sendo massacrado no primeiro assalto.

O amazonense Elves Brenner, que estreou no UFC na noite desse sábado (11), chegou cravando vitória no octógono contra o russo Zubaira Tukhugov, na disputa pela categoria peso-leve (70 kg). O combate aconteceu em Perth, na Austrália.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.