Rios da Bacia do Amazonas estão estáveis mas com níveis ainda baixos para o período

Manaus/AM - Os níveis dos rios da Bacia do Amazonas mantêm a tendência de estabilidade, conforme indica o 48º Boletim de Monitoramento Hidrológico, divulgado nesta terça-feira (7) pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB). De acordo com os dados, em algumas estações têm sido observadas oscilações nos níveis, o que é considerado normal durante a fase final da vazante.

A pesquisadora em geociências do SGB Jussara Cury ressalta que o aumento do nível dos rios depende do volume de chuvas na região. “Para recuperar, precisamos de chuvas das regiões de cabeceiras e também chuvas distribuídas ao longo da bacia toda. No momento, as chuvas ainda estão muito abaixo da média”.

O Rio Negro manteve processo de subida em Manaus (AM) e atingiu a marca de 13,22 metros. No entanto, em São Gabriel da Cachoeira (AM) – no Alto Rio Negro – foi registrada descida de 14 cm no início da semana, sendo a cota atual de 5,20 m. Nessa estação, as mínimas históricas tendem a ocorrer em fevereiro, ou seja, a tendência é de descida nos níveis.

Em Tabatinga (AM), no Alto do Rio Solimões, foi também registrada redução de 12 cm no nível. “Está em processo de pequenas descidas porque as precipitações na região dos Andes – que impactam o volume das águas – estão abaixo da média. Há previsão de retorno das chuvas no Alto Solimões, e a tendência é que o nível volte a subir em Tabatinga”, explica Jussara Cury. O Rio Solimões, em Manacapuru (AM), também apresentou oscilações. A cota atual é de 3,54 m.

O Rio Amazonas também apresentou descidas em Itacoatiara (AM), Óbidos (PA) e Santarém (PA). Em Parintins (AM), foram registradas subidas mais recentes, e o rio alcançou a cota de -2,11 m.

De acordo com os dados, o Rio Madeira, em Porto Velho (RR), recuperou o nível e atingiu a cota de 1,51 m. “O rio está subindo em Porto Velho, e esse comportamento será reproduzido para o restante da calha do Rio Madeira”, observou a pesquisadora do SGB. O Rio Acre (Bacia do Rio Purus), na cidade de Rio Branco (AC), também apresentou recuperação com subidas diárias de 13 cm e chegou a 2,12 m.





Com informações do Serviço Geológico do Brasil.