Dragagem emergencial do rio Madeira deve facilitar escoamento de cargas e produtos durante seca no Amazonas

Manaus/M - A dragagem emergencial do rio Madeira deve facilitar o escoamento de cargas e produtos da região, assim como o transporte de pessoas no Amazonas. Em ritmo acelerado, o trabalho realizado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), começou para dar suporte ao Amazonas com o agravamento da estiagem.

Os serviços de dragagem do rio Madeira iniciaram no último sábado (04) por equipes do DNIT. A dragagem é um processo que ajuda a retirar os sedimentos – como terra, areia, rochas e lixo – dos rios, garantindo a segurança no tráfego das embarcações.

O rio Madeira será dragado na região do Tabocal, entre Manaus e o município de Itacoatiara, com serviço em 12 quilômetros de extensão, a custo de R$ 100 milhões e previsão de conclusão entre 30 e 45 dias.

“Com o início da dragagem na enseada do rio Madeira, temos o segundo ponto que estrangulava a passagem de navios sendo trabalhado. As dragas presentes do rio Madeira são duplas, o que permite desassorear o fundo do rio mais rapidamente. Ao fim dos serviços, esperamos que, a partir da segunda quinzena de novembro, nós já tenhamos navios chegando a Manaus”, destacou o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, Serafim Corrêa.

Atualmente, o serviço de dragagem também está sendo realizado no rio Solimões ao longo de 8 quilômetros de extensão, entre os municípios de Tabatinga e Benjamin Constant. Realizado pelo DNIT, o serviço terá custo de R$ 38 milhões.

Na esfera estadual, a Superintendência Estadual de Navegação, Portos e Hidrovias (SNPH) é a responsável por alinhar a comunicação com outros órgãos e o Governo Federal.