Réus em processo de triplo homicídio serão julgados pelo Tribunal do Júri no Amazonas

A sentença de pronúncia foi proferida pelo juiz Charles José Fernandes da Cruz, na Ação Penal n.º 0002869-52.2014.8.04.4400, no dia 20/01, determinando que os réus Valdinar Tenharin, Gilvan Tenharin, Gilson Tenharin, Domiceno Tenharin, Simeão Tenharin e Aurélio Tenharin sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, por incursos nas sanções previstas no artigo 121, parágrafo 2.º, incisos I e IV com os artigos 29 e 69 do Código Penal Brasileiro. Leia mais em Amazonas Direito.

