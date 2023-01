Amazonas recebe 20 mil doses de vacina Astrazeneca contra Covid-19

Manaus/AM - O Amazonas recebeu, na tarde desta quinta-feira (26), um lote de 20 mil doses da vacina da Astrazeneca contra a Covid-19. Os imunizantes serão distribuídos aos municípios do estado por meio de agendamento realizado pelas secretarias municipais de saúde.

Os imunizantes são distribuídos pela coordenação estadual do Programa Nacional de Imunização (PNI). O lote de vacinas foi armazenado no Centro de Imunobiológicos do Amazonas, da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS).

A cobertura vacinal contra a Covid-19 alcançou 73,8% no esquema primário (Dose 1 e Dose 2), considerando a população de 3 anos ou mais. Em Manaus, capital do estado, essa cobertura é de 81%. Já o interior do estado apresenta 65,5%.