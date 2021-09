Resultado preliminar do estágio no TCE-AM será divulgado em outubro

Manaus/AM - O resultado preliminar das provas do Processo Seletivo Simplificado (PSS) para estágio no Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) será divulgado no dia 04 de outubro. De acordo com a Corte de Contas, mais de 2 mil candidatos realizaram as provas com questões objetivas (língua portuguesa) e discursivas por área.

O resultado será disponibilizado no Diário Oficial Eletrônico (DOE) do TCE-AM, momento em que iniciará o prazo para recursos. Os estudantes disputam 100 vagas disponíveis nos vários setores do TCE. Cada estagiário receberá bolsa de R$ 1 mil, além de R$ 167,20 de auxílio transporte.