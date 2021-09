Amazonas tem redução de 44% na média diária de casos de Covid-19

Manaus/AM - A média diária de casos de Covid-19 teve redução de 44% no Amazonas nos últimos 14 dias – ao comparar os indicadores do dia 25 de agosto aos apresentados em 8 de setembro. A redução foi de 36% em Manaus e 58% no interior do Estado. A situação epidemiológica atualizada da pandemia no Amazonas está disponível no boletim ampliado, de nº 26, produzido pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-RCP).

Além da redução nos casos confirmados da infecção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), o boletim divulga ainda a redução da média móvel diária de óbitos no Estado, nos últimos 14 dias, que variou de 5,7 para 2,9 óbitos, apresentando redução de 49%. A redução foi de 28% em Manaus e 58% no interior. Também foi observada, entre os meses de julho e agosto, a redução de 68% da taxa de internação em pessoas com idade de 20 a 59 anos e 51% nos maiores de 60 anos.

Outro indicador positivo no enfrentamento à pandemia no Amazonas é o de incidência de casos confirmados de Covid-19 também em idosos acima de 60 anos. No comparativo entre julho e agosto, foi observada redução de 41% na taxa de incidência nos maiores de 60 anos.

A diretora técnica da FVS-RCP, Tatyana Amorim, destaca que, durante todo o período da pandemia, a taxa de incidência de Covid-19 foi maior nas pessoas de 60 anos ou mais. “Estamos em um cenário favorável e remetemos ao avanço da vacinação, que permitiu que menos idosos agravassem as infecções e necessitassem de internação hospitalar”, destaca.

O assessor da Sala de Situação de Saúde do Amazonas, instalada na FVS-RCP, Daniel Barros, lembra que, no enfrentamento à pandemia, os dados podem sofrer alterações com novos registros no Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe (SIVEP-GRIPE) e Sistema de Informação de Mortalidade (SIM), ambos sistemas oficiais do Ministério da Saúde e alimentados pelas secretarias municipais de saúde.

Apesar disso, o assessor aponta que o cenário epidemiológico indica a necessidade de manter as medidas preventivas à Covid-19 que tem se mostrado eficazes, como adesão à vacinação contra a infecção, uso de máscara de proteção respiratória, higienização das mãos e distanciamento social.

“Todos esses protocolos de saúde devem ser mantidos para que, com a colaboração coletiva, possamos avançar ainda mais no enfrentamento à Covid-19, observando reduções gradativas de hospitalizações e óbitos pelo novo coronavírus”, aponta Daniel.

Risco moderado - O Amazonas segue na fase 3 (laranja) no enfrentamento à pandemia de Covid-19, apresentando risco moderado com pontuação 16. O cálculo é realizado com base em indicadores nos campos de capacidade do sistema de saúde e evolução da epidemia.

Vacinação - Dados parciais do Programa Nacional de Imunização (PNI) apontam que 3.617.767 doses foram aplicadas em todo o Estado até esta quarta-feira (15), sendo 2.434.039 de primeira dose, 1.136.245 de segunda dose e 47.483 com dose única.