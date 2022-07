Resultado final do concurso do Detran será homologado hoje no Amazonas

Manaus/AM - O resultado final do concurso público do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) será homologado, nesta sexta-feira (01º), pelo governador do Estado, Wilson Lima.

Sendo o primeiro concurso do Detran a ser homologado em toda a história do órgão, foram abertas 183 vagas e os candidatos aprovados estarão aptos a atuar em qualquer unidade do órgão no Estado, segundo a ordem de classificação.