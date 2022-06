Conselho Tutelar é investigado pelo Ministério Público no Amazonas

Manaus/AM - O Ministério Público do Amazonas (MPAM), por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Manicoré, instaurou inquérito civil para apurar as condições de funcionamento do Conselho Tutelar do município de Manicoré.

O inquérito que foi instaurado no dia 29/06, com base na notícia de fato nº 187.2022.000007, também solicita o envio de recomendação ao Prefeito de Manicoré, Lúcio Flávio do Rosário, relativa à estruturação do local.

“Algumas irregularidades foram observadas há uns dois meses e, até o momento, não foram resolvidas. Recentemente fiz uma visita institucional e verifiquei diversos problemas estruturais no conselho, tais como: falta de veículo próprio paras diligências, falta de telefone funcional, falta de materiais de expediente e problemas na estrutura predial. O conselho continua a funcionar, apesar dessas dificuldades, até porque é um serviço essencial”, afirmou o Promotor de Justiça Vinícius Ribeiro de Souza.