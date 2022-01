RespirAR ultrapassa marca de 50 mil atendimentos em 5 meses de projeto

Manaus/AM - O projeto que vem recuperando pacientes acometidos pela Covid-19, inserindo-os em uma rotina de exercícios físicos, ultrapassou a marca de 50 mil atendimentos, em janeiro deste ano. Lançado em agosto de 2021, o Projeto RespirAR funciona em mais 10 unidades espalhadas por toda a capital amazonense.

Um dado que evidencia a importância do projeto para a vida do amazonense é o crescimento de mais de 37% de atendimentos no mês de novembro, em comparação a outubro. Neste pico, 14.095 de consultas foram realizadas, o que beneficiou a qualidade de vida da população que passou pela contaminação e tratamento da Covid-19.

Locais de atendimento – Os atendimentos são realizados nas Policlínicas, nos Centros de Atenção ao Idoso (Caimis), na Vila Olímpica de Manaus e os Centros de Convivência: Padre Pedro Vignola, no bairro Cidade Nova; do Idoso, no bairro Aparecida, zona sul; e Magdalena Arce Daou, no bairro de Santo Antônio, zona oeste.

Como participar – O paciente pós-Covid-19 atendido em qualquer unidade de saúde, após ser inserido na Central Unificada de Regulação e Agendamento de Consultas e Exames (Cura), recebe a autorização da consulta em fisioterapia ou atividade física para uma das 10 unidades do projeto RespirAR. Em seguida, o paciente é avaliado pelo profissional do projeto, que prescreve o melhor tratamento, enquanto a unidade executante define e agenda a quantidade de sessões a serem feitas com o paciente.