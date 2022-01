Prefeito de Parintins, Frank Bi Garcia testa positivo para Covid-19

Bi Garcia afirmou que tomou as três doses de vacina contra a doença e aproveitou para reforçar a importância da imunização contra o coronavírus. "Tomei as três doses de vacina e por isso a Covid está pegando leve. Ficarei em casa recolhido e isolado. Mais uma vez reforçamos a importância da vacinação. Ela está garantindo que os casos não agravem e não tenhamos elevação nos índices de internações e óbitos", finalizou.

Manaus/AM - O prefeito do município de Parintins, Frank Bi Garcia foi diagnosticado com Covid-19. A informação foi divulgada por ele, nesta sexta-feira (21), nas redes sociais.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.