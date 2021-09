Resistência do Aedes aegypti a inseticidas é testada em armadilhas instaladas no Amazonas

Manaus/AM - Buscando avaliar a resistência do Aedes aegypti aos inseticidas utilizados para o combate às arboviroses (dengue, zika e chikungunya), a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-RCP) realiza, até sexta-feira (24), a instalação e coleta de armadilhas para o mosquito. A intenção é atrair as fêmeas do inseto que estejam no ambiente para a armadilha. No equipamento, as fêmeas vão colocar os ovos que serão utilizados para a pesquisa.

A armadilha consiste em um vaso preto com água parada até cerca da metade do recipiente, contendo solução fraca de levedo de cerveja, formando um ambiente atrativo para as fêmeas do mosquito. Dentro do vaso, há uma palheta de chapa de madeira, onde a fêmea irá depositar os ovos. Os equipamentos serão instalados na casa de moradores que aceitem contribuir com a pesquisa.

A ação ocorre por determinação do Ministério da Saúde para monitorar a resistência do mosquito aos inseticidas utilizados em todo o país. No Amazonas, os municípios selecionados para realizar as instalações foram Manaus, São Gabriel da Cachoeira e Tabatinga.

As amostras coletadas serão enviadas para a Fundação Oswaldo Cruz Rio de Janeiro (Fiocruz/RJ), onde será realizada a análise de resistência.