Provas do concurso do Ibama são aplicadas neste domingo no Amazonas

Manaus/AM - Com vagas no Amazonas, as provas objetivas e discursivas do concurso público do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), foram aplicadas neste domingo (30) em todo o Brasil.

Ao todo, cerca de 150 mil inscritos os disputam 568 vagas em cargos de nível médio e superior com salários de até R$ 8 mil.

O certame foi organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). O gabarito oficial deve ser divulgado nesta terça-feira (01).