Projeto ‘Motociclista Legal’ abre 30 vagas no interior do Amazonas

Manaus/AM - O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM), dá início, nesta terça-feira (15), às inscrições para 30 vagas nos cursos gratuitos de atualização e de especialização de mototaxista no município de Autazes.

Os interessados podem fazer a inscrição diretamente no Posto do Detran-AM em Autazes, que fica localizado na avenida Autazes, s/nº, no Centro da cidade. As inscrições vão até sexta-feira (18) e podem ser feitas das 8h às 14h.

Os interessados devem possuir pelo menos dois anos de CNH categoria A, ter no mínimo 21 anos e ter renda de até dois salários mínimos. No ato da inscrição ainda é preciso apresentar o comprovante de residência e a cópia da CNH. Ao final da capacitação, os novos mototaxistas estarão aptos a receber um kit de capacete e colete do Governo do Estado, para poderem trabalhar com mais segurança.

Aulas – O curso de especialização será iniciado no sábado (19/02), e o de atualização inicia no domingo (20/02), com término previsto para o dia 21 de fevereiro.

Os alunos terão aulas de legislação de trânsito, primeiros socorros, postura corporal sobre duas rodas, cuidados especiais, entre outras disciplinas.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelos números (97) 99155-1340 ou 2020-1551.