Projeto desenvolve soluções para saneamento básico em comunidades tradicionais no Amazonas

Projeto desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), busca conhecer as práticas culturais e de saneamento básico em comunidades tradicionais. A iniciativa visa a melhoria da saúde coletiva, além de gerar soluções para sustentabilidade ambiental, cultural e econômica nesses locais.

Contemplado com recursos do edital Fapeam – Mulheres na Ciência, o projeto “Significados, Saberes e Práticas: Vozes das Raízes Brasileiras” vem sendo desenvolvido na comunidade quilombola Sagrado Coração de Jesus do Lago do Serpa, situada no município de Itacoatiara (a 176 quilômetros da capital). O local dispõe de saneamento básico precário devido a dificuldade de acesso, o que pode contribuir para o surgimento de doenças.

“Esse olhar para as comunidades tradicionais é emergencial, latente, então precisamos ter um olhar cuidadoso, especial para essas comunidades que vêm com uma estrutura extremamente precária. Sabemos da dificuldade de acesso às residências e às pessoas, mas isso não pode impedir tanto a universidade, os atores sociais, o poder público, de atender essas pessoas, esses espaços”, destacou Fabiane Clemente, coordenadora do projeto.

Etapas – Para encontrar soluções que dialoguem com a realidade da comunidade, o grupo de pesquisa dividiu os trabalhos em três etapas. Na primeira etapa, na qual o projeto se encontra no momento, está sendo realizada a coleta de dados. Para obter informações sobre o cenário vivido pelos quilombolas, foram coletadas e analisadas amostras de água em alguns pontos da comunidade.

Com as amostras devidamente estudadas, o próximo passo é a aplicação de um formulário para os moradores com o intuito de obter mais informações referentes à relação daquelas pessoas com a questão do saneamento na comunidade. A terceira e última etapa consiste na recoleta da água em pontos distintos no local, desta vez durante o período da cheia dos rios.

“Esse projeto é importante não somente para termos dados científicos sobre a questão de monitoramento de água e práticas culturais das comunidades quilombolas, mas também para o próprio estado do Amazonas, para o município de Itacoatiara, porque a partir desses resultados nós entendemos que o poder público, as entidades envolvidas nessa temática, podem se beneficiar, podem se apropriar desses dados para poder definir ações futuras de melhorias”, explica a coordenadora.

Mulheres na Ciência – O Programa Fapeam – Mulheres na Ciência é uma iniciativa do Governo do Estado, por meio da Fapeam, lançada em fevereiro de 2021, que visa estimular a participação de mulheres na coordenação de propostas nas áreas de Ciências Exatas e da Terra, Engenharias e Ciências Agrárias no interior do estado.