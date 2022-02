Governo do Amazonas anuncia prorrogação e convocação do concurso da Seduc

O governador Wilson Lima anunciou, nesta terça (15), a prorrogação do Concurso Público 2018 da Secretaria de Estado de Educação e Desporto. Durante a abertura do ano letivo em Manacapuru, ele anunciou ainda a convocação de 352 novos profissionais para compor o quadro de servidores da rede estadual de ensino.

Com a nova convocação, mais de 6,2 mil aprovados terão sido nomeados pelo certame. “São profissionais chamados para reforçar a educação. Com isso, estamos dando oportunidades a todos que atingiram uma boa colocação”, afirmou o governador.

A convocação será divulgada no Diário Oficial do Estado (DOE), e as informações para apresentação constarão no site da Secretaria de Educação, assim como a prorrogação. No ano passado, o governador já havia prorrogado o concurso público até março de 2022. Agora, a prorrogação torna o certame válido por mais um ano, até março de 2023.

Do total de 352 profissionais, 185 são para atuação na capital. Outros 167 serão lotados para atuar no interior. Entre os convocados estão professores, pedagogos, merendeiros, profissionais de nível médio e superior para o quadro técnico da secretaria.

Convocações – Esta é a sétima chamada aos aprovados do concurso feita pelo governador Wilson Lima. O primeiro chamamento ocorreu em agosto de 2019, com 312 aprovados. A última convocação realizada pelo governador foi em outubro de 2021, quando foram convocados 566 profissionais. Realizado em 2018, o concurso ofertou 8.175 vagas e obteve 6.737 candidatos classificados, dentro do número de vagas.