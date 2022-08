Projeto da Ufam oferece bolsa de mais de R$ 4 mil no Amazonas

Manaus/AM - O Grupo de Pesquisa Visualidades Amazônicas (VIA/CNPq) seleciona bolsista para apoio técnico no projeto de pesquisa Cidadania Digital, a ser desenvolvido na Universidade Federal do Amazonas, campus Parintins. Podem concorrer à bolsa de R$ 4.150,00 mensais, com vigência de 18 meses, profissionais de nível superior (graduação em Jornalismo, Relações Públicas, Rádio e TV, Publicidade e Propaganda ou Design), com mestrado em qualquer área de conhecimento, sem vínculo de trabalho e com dedicação de 40 horas semanais.

A inscrição já está aberta e segue até às 12h (horário de Manaus) do dia 12 de agosto de 2022, exclusivamente pelo e-mail: [email protected] A candidatura deve incluir a documentação exigida no edital.

A seleção para a bolsa compreende duas etapas: análise curricular (eliminatória) e entrevista (classificatória), ambas realizadas remotamente. O bolsista selecionado deve se dedicar integral e exclusivamente às atividades do projeto de pesquisa e residir no município de Parintins, no estado Amazonas, durante os 18 meses de vigência da bolsa, apresentando-se para as atividades presenciais no máximo até 1º de setembro de 2022.

Entre as exigências indicadas no edital estão: experiência na elaboração de relatórios de projetos; produção científica; produção gráfica, sonora e audiovisual; conhecimento no uso de aplicativos de edição, preferencialmente aplicativos Adobe (Illustrator, Photoshop, Premiere, InDesign).

Sobre a bolsa

A bolsa de Apoio Técnico AT-IV é concedida pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam) e tem como objetivo apoiar projetos de pesquisa científica, tecnológica ou de inovação no desenvolvimento de atividades de natureza laboratorial, computacional ou de campo.

Mais informações: [email protected]