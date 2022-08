Defensoria abre vagas de estágio de Pós-Graduação em Direito no Amazonas

Manaus/AM - A Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (Esudpam) abriu inscrições para o preenchimento de vagas no processo seletivo de estágio em Pós-Graduação em Direito. Serão oferecidas 10 bolsas e formação de cadastro reserva. Os aprovados terão uma bolsa-auxílio no valor de R$ 2.032 e vale transporte (R$167,20).

De acordo com a Esudpam, as inscrições seguem até o dia 29 de agosto e podem ser feitas por meio eletrônico, através do link https://forms.gle/Uuw2jPAU2syviNvA6. Para participar, o candidato deve ser bacharel em Direito ou aluno matriculado no último ano de faculdade (9º ou 10º período ou o equivalente para os cursos anuais, contanto que no ato da admissão tenha obtido o título de bacharel em Direito).

A jornada de atividade será de 30 horas semanais, distribuídas em 6h diárias, pelo período da manhã, sem prejuízo das atividades discentes.

As provas serão realizadas no dia 11 de setembro, de 8h às 12h, cujo local será informado posteriormente, no site defensoria.am.def.br e no diário oficial eletrônico da instituição. Para obter mais informações, basta acessar o edital completo aqui ou entrar em contato com a Esudpam pelo e-mail: [email protected]