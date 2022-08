Mais de 300 mil pessoas no Amazonas podem parcelar dívidas no 'Limpa Nome' do Serasa

Manaus/AM - O Serasa está oferecendo negociação de dívidas com parcelamento sem juros para todo o país, e no Amazonas, a ação pode beneficiar mais de 300 mil pessoas.

O "Serasa Limpa Nome" está em parceria com 45 empresas oferecendo condições especiais que podem ser renegociadas em até 36 vezes sem juros durante o mês de agosto.

De acordo com o Serasa, no Brasil são mais de 80 milhões de débitos para renegociação, sendo 1.254.375 na Região Norte. No Pará, 565.528; No Amazonas, 300.943; no Tocantins, 107.667; em Rondônia, 93.584; no Amapá, 74.307; no Acre, 72.807; e, em Roraima, 39.539.

As negociações podem ser realizadas pelos canais digitais da Serasa e presencialmente nas mais de 6 mil agências dos Correios distribuídas pelo país.

Empresas participantes

• Claro

• Ativos

• Atlântico

• Banco BMG

• Banco Digio

• Banco Digio

• Banco Inter

• Banco Losango

• Banco Neon

• Boticário

• Bradescard

• Bradesco

• Bradesco Financiamentos

• BTG +

• Carrefour

• Crediativos

• Credsystem

• Digio

• DmCard

• Eudora

• FortBrasil

• Grupo Tracker

• Havan

• Hoepers

• Intacto

• Ipanema

• Itapeva

• Itau

• MGW Ativos

• Money Plus

• Multi Crédito

• Nalin

• Net

• Nextel

• Recovery

• Renner

• Riachuelo

• Santander

• Sascar

• Sicoob

• Sorocred

• Uze

• Via Varejo

• VoxCred

• Zema

A Serasa reforça que as ofertas disponíveis na Ação de Parcelamento não aplicam juros sobre o acordo de parcelamento, mas a dívida negociada pode conter os juros de atraso do pagamento. As negociações pelas agências dos Correios que oferecem as condições e os descontos especiais da campanha podem ser realizas mediante o pagamento de uma taxa de R$3,60.

O consumidor pode conferir se tem parcelas sem juros disponíveis por meio dos canais oficiais da Serasa:

● Site: serasalimpanome.com.br

● App Serasa no Google Play e App Store

● Ligação gratuita 0800 591 1222

● WhatsApp 11 99575–2096