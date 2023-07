Projeto CNH Social divulga lista de aprovados nesta terça-feira

Manaus/AM - O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) vai divulgar, nesta terça-feira (18), a lista com os nomes dos aprovados no projeto CNH Social. A lista é referente a a 6ª e 7ª fases do primeiro ciclo.

A lista estará disponível a partir das 14h, nos sites https://www.detran.am.gov.br/ e https://detrancidadao.am.gov.br.

Os beneficiados foram selecionadas no projeto entre os dias 28 de dezembro do ano passado e 31 de janeiro deste ano, na capital e no interior, mas não compareceram para dar entrada ao processo da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), por meio do projeto.

Ao todo, serão 8.338 reconvocados, sendo 6.560 da capital e 1.778 do interior. Essa é a última oportunidade para os contemplados entregarem os documentos e finalizarem o processo.

Documentação

A entrega dos documentos ocorrerá de 24 de julho a 11 de agosto. Na capital, a entrega deverá ser feita na sede do Departamento de Trânsito, localizada na avenida Mário Ypiranga Monteiro, 2.884, bairro Parque 10 de Novembro, das 8h às 14h50, com agendamento prévio por meio do site https://digital.detran.am.gov.br.

No interior, os agendamentos e entregas da documentação deverão ser realizadas, presencialmente, nos postos de atendimento do Detran-AM e nas autoescolas credenciadas em cada município, das 8h às 14h.

Os documentos necessários são: RG (original e cópia), CPF (original e cópia), comprovante de residência referente aos últimos três meses (original e cópia), título de eleitor (original e cópia), comprovante de quitação eleitoral (obtido no site www.tre-am.jus.br), comprovante de renda (original e cópia), duas fotos 3x4 (exceto para os municípios de Parintins, Humaitá, Iranduba, Manacapuru, Itacoatiara, Presidente Figueiredo e Tefé, pois esses já possuem captura de imagem) e declaração de hipossuficiência econômica.