Homem que desapareceu ao cair de flutuante é achado morto no Amazonas

José estava boiando nas proximidades da comunidade Boca do Calado. Mais cedo, em Manaus, Walace Ribeiro Júnior, 34, também foi encontrado boiando em um lago, no bairro Mauazinho.

Mergulhadores do Corpo de Bombeiros realizam buscas desde o dia do acidente, mas só conseguiram encontrar a vítima nesta manhã.

José desapareceu no último domingo (16), ao cair de um flutuante no porto da cidade. Conforme testemunhas, o homem se desequilibrou e não foi mais encontrado após cair nas águas.

Manaus/AM- Um homem de 56 anos, identificado como José Orlando Bernardo, foi encontrado morto, boiando no Rio Solimões, na manhã desta terça-feira (18), no município de Manacapuru.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.