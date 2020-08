Programa ‘Rocam Motos’ é lançado para patrulhar locais de difícil acesso em Manaus

Manaus/AM - O programa `Rocam Motos’ foi lançado pelo governador Wilson Lima nesta terça-feira (11). Foram entregues 60 motocicletas para a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), durante solenidade realizada na Arena da Amazônia. A intenção é que o novo grupamento da Polícia Militar atue no patrulhamento de áreas de difícil acesso em Manaus.

O programa será implantado em áreas da capital com índices elevados de criminalidade, além de bairros com intensa atividade comercial, como Centro, Vieiralves e Manôa, intensificando o trabalho das forças de segurança no combate aos roubos e furtos a lojas e estabelecimentos.