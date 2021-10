Produção de linguiça e hambúrguer de tambaqui é tema de curso no Amazonas

Amazonas - Serão realizados nesta terça e na quarta- feira, 26 e 27, cursos de retirada de espinha de peixes para produção de linguiça e carne para hambúrguer artesanal, no município Rio Preto da Eva, no Amazonas. São 15 vagas para cada turma durante os dois dias, as aulas serão nos períodos da manhã e tarde, das 8h às 12h e das 14h às 18h.

As capacitações acontecerão na sede da Secretaria Municipal de Produção Rural de Rio Preto da Eva. O objetivo é agregar valor ao pescado e oferecer novas opções do produto ao consumidor. Uma espécie usada para o curso de retirada de espinhas será o tambaqui, que é o mais produzido no Amazonas.

O curso é oferecido pelo Idam (Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado), em parceria com o Sebrae (Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas).