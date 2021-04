Presídios no Amazonas serão monitorados com drones

Os equipamentos vão auxiliar no monitoramento das muralhas das unidades, cercas, alambrados, telhados e toda a área de mata em volta das unidades. Os drones têm câmeras térmicas acopladas ajudando com a vigilância noturna de forma efetiva e preventiva.

Manaus/AM - A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), em parceria com a empresa RH Multi, realizou nessa semana o Curso de Introdução ao Mundo VANTs para a habilitação do uso de drones profissionais na vigilância do Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat) e da Unidade Prisional do Puraquequara (UPP).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.