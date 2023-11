Presidente do CNPq discute estratégias para fortalecer ciência na Amazônia

Manaus/AM - A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) recebeu, nesta quarta-feira (22), a visita do presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Prof. Dr. Ricardo Galvão. A reitora em exercício da UEA, Prof.ª Dra. Kátia Couceiro, reuniu-se com o pesquisador na sede da Reitoria, onde discutiram estratégias e desafios para o desenvolvimento de políticas públicas voltadas para a ciência e tecnologia, especialmente na região Norte.

O encontro aconteceu após a participação de Ricardo Galvão na abertura da XIII Jornada de Educação em Sensoriamento Remoto no Âmbito do Mercosul, na Escola Normal Superior (ENS/UEA). Durante o evento, ele palestrou sobre “Ciência, Educação e Geotecnologias: as perspectivas atuais e futuras para a Amazônia e Mercosul”. Segundo os organizadores, a presença do presidente do CNPq durante o evento está alinhada com o fortalecimento dos investimentos em ciência na região por parte do Governo Federal.

O presidente do CNPq, Ricardo Galvão, ressaltou que a participação na jornada é uma clara demonstração do governo em apoio às interações latino-americanas em ciência e tecnologia. “Não poderia deixar de estar presente aqui. Estou pela primeira vez visitando a UEA e isso é muito representativo. Queremos resgatar o papel de fomento à ciência e estamos aqui para demonstrar como está o cenário do trabalho que desenvolvemos à frente do CNPq. A ansiedade na comunidade científica é grande e é importante esclarecer os projetos que temos nesse sentido”, explicou.