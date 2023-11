Amazonas terá subsídio de R$ 20 mil por unidade para financiamento de imóveis populares

Manaus/AM - O governador Wilson Lima anunciou, nesta quarta-feira (22), em Brasília (DF), que o Governo do Estado vai subsidiar com R$ 20 mil por unidade habitacional o valor para financiamento de apartamentos populares do programa Amazonas Meu Lar em parceria com o Novo Minha Casa Minha Vida, do Governo Federal. O subsídio estadual vai se somar aos R$ 170 mil disponibilizados pelo Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) para a Faixa 1 do programa, onde estão pessoas em maior vulnerabilidade.

“O valor disponibilizado pelo Governo Federal para construção desses apartamentos é de R$ 170 mil, mas isso inviabiliza o financeiro das construtoras. Por isso, o Governo do Estado está subsidiando mais R$ 20 mil, ou seja, a gente está pagando no final das contas, junto com o Governo Federal, R$ 190 mil, o que vai tornar mais atrativo para as construtoras participarem”, explicou Wilson Lima.

O governador destacou que um novo edital de Chamamento Público para habilitar as empresas que vão construir unidades habitacionais, contando com o subsídio estadual, já está sendo preparado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb), que gere o Amazonas Meu Lar, e deverá ser divulgado em breve.

O anúncio foi feito por Wilson Lima no mesmo dia em que ele esteve na cerimônia do Governo Federal para anúncio da primeira seleção de propostas para o Novo Minha Casa Minha Vida direcionada à Faixa 1 (FAR), que abrange famílias com renda de até 2 salários-mínimos (ou R$ 2.640,00).

O Amazonas foi contemplado com 6.350 unidades habitacionais no âmbito do programa federal, distribuídas entre projetos apresentados pelo Estado, via programa Amazonas Meu Lar, e pelas prefeituras municipais. Pelo Amazonas Meu Lar, foram apresentados oito projetos, sendo seis na capital e dois no interior – Itacoatiara e Santa Isabel do Rio Negro – em um total de 1.080 unidades habitacionais.

Ao todo, o Amazonas Meu Lar prevê a entrega de 24.044 soluções de moradia, com investimentos de R$ 4,7 bilhões, sendo R$ 1,2 bilhão do Estado e o restante em parceria com o Minha Casa Minha Vida. Acompanharam o governador o secretário de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Marcellus Campêlo, e o diretor-presidente da Superintendência Estadual de Habitação (Suhab), Jivago Castro.