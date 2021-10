PL determina limpeza de carrinhos e cestos de compras após uso no Amazonas

O descumprimento do disposto nesta Lei sujeitará o estabelecimento infrator às sanções previstas na Lei n. 1.691, de 17 de julho de 1985, a serem impostas, nos respectivos âmbitos de atribuições, pelos órgãos estaduais da defesa do consumidor e de vigilância sanitária.

Já em outra pesquisa feita pela Compare the Market, no Reino Unido, carrinhos de compras e cestos de supermercados podem conter 26 vezes mais germes que uma privada. A diferença, provavelmente, se deve à limpeza regular dos banheiros, o que, geralmente, não acontece com carrinhos e cestos de supermercados.

Em sua justificativa, a deputada Mayara cita o resultado de estudos realizados pela Universidade do Arizona onde a quantidade de bactérias encontradas, nessas superfícies, foi maior do que a encontrada em banheiros públicos.

