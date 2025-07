Pesquisadora amazonense ganha prêmio de melhor tese de doutorado

Manaus/AM - A pesquisadora amazonense Mariana Vieira Mitoso venceu o Prêmio Dirce Côrtes Riedel de Tese de Doutorado, concedido pela Associação Brasileira de Literatura Comparada (Abralic) com a tese “Entre rios: a figura da natureza na poesia de Juan L. Ortiz e Max Martins”.

O prêmio é dedicado a reconhecer as melhores dissertações de mestrado e teses de doutorado no campo da Literatura Comparada. Para concorrer, os pesquisadores são indicados por seus respectivos Programas de Pós-Graduação. A premiação ocorreu durante o XIX Congresso Abralic, que ocorreu em junho, e foi sediado na Universidade Federal do Amazonas (Ufam), em Manaus.

Além do reconhecimento nacional, a premiação patrocina a publicação em livro da tese de doutorado de Mariana, pela Editora Valer, com possível publicação para 2026.

Para a Mariana Vieira, receber o prêmio é um reconhecimento para todos os pesquisadores do Amazonas, e destaca ainda que todos os cientistas amazonenses têm muito a contribuir com a Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I), em níveis nacional e internacional.

Da educação básica à pós-graduação

Mariana Vieira foi bolsista da Fapeam por meio do Programa de Apoio a Pós-Graduandos Fora do Estado do Amazonas (Posgfe) na Universidade Federal Fluminense (UFF), em Niterói, no Rio de Janeiro.

Sua vida na carreira científica começou no ensino médio com o Programa Ciência na Escola (PCE). Na graduação, participou de três projetos do Programa de Iniciação Científica (Paic) na Ufam, além de ser bolsista no mestrado do Programa de Apoio à Pós-Graduação Stricto Sensu (Posgrad), todos com fomento da Fapeam.

Poesias

Para realizar sua tese, Mariana conseguiu o contato de pesquisadores na França e na Alemanha, que também estudavam sobre o poeta argentino Juan L. Ortiz, uma vez que os livros dele estavam esgotados. As traduções realizadas dos poemas de Juan podem tornar o autor mais acessível ao público.

Além disso, as poesias de Max Martins, um poeta paraense que viveu entre 1926 a 2009, ganharam relevância com estudos e publicações na Universidade Federal do Pará (UFPA).

Em seus poemas, ambos os poetas falam sobre a figura dos rios e da natureza, a diversidade dos povos, a urgência climática, a importância das noções da filosofia e da literatura na contemporaneidade. Em sua tese, a pesquisadora estabeleceu uma conexão entre os sabres indígenas, a filosofia asiática, a psicanálise e a concepção da imagem no século XX.