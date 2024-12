Pedestre é atropelado por moto e sofre fratura exposta na Alameda Alphaville

As circunstâncias do acidente serão investigadas pelas autoridades.

O estado de saúde do motociclista não foi informado, mas ele também recebeu atendimento médico no local antes de ser levado ao hospital.

Manaus/AM - Uma colisão entre um motociclista e um pedestre deixou ambos feridos na tarde deste sábado (28), na Alameda Alphaville, bairro Tancredo Neves, em Manaus. De acordo com a Polícia Militar, o acidente ocorreu quando o motociclista seguia no sentido Centro-bairro e o pedestre tentou atravessar a via correndo, sendo atingido pela motocicleta.

