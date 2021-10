Parintins é primeiro município a receber leitos de UTI no Amazonas

Os equipamentos representam uma economia com o serviço de remoções de UTI aérea para Manaus. De janeiro a junho de 2021, o Estado gastou cerca de R$ 2,4 milhões com 214 remoções aéreas de Parintins para a capital.

Manaus/AM - Cerca de 11 leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) foram instalados no Hospital Jofre Cohen, em Parintins, na manhã desta sexta-feira (15) pelo governador Wilson Lima. É a primeira ala de UTI instalada no interior do estado e marca o início da descentralização dos serviços de alta complexidade, até então concentrados em Manaus. Dos 11 leitos, um é para isolamento de casos graves relacionados à Covid-19.

