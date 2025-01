Obras em cratera são finalizadas após 5 horas na Avenida Autaz Mirim

Manaus/AM - A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) identificou que uma tubulação, parte de um sistema de drenagem, rompeu sob a avenida Autaz Mirim, no bairro São José Operário, na zona Leste, formando uma cratera no meio da pista. A secretaria de obras iniciou a intervenção emergencial de recuperação da rede de drenagem, neste domingo (12) e finalizou o serviço após cinco horas de trabalho ininterrupto, com o reaterro e compactação do solo.



No total, 30 trabalhadores estiveram envolvidos na operação. Os antigos tubos foram substituídos por novas peças em concreto armado, que irão proporcionar a canalização adequada das águas pluviais e solucionar o problema no local.



Com o auxílio de uma retroescavadeira, as equipes realizaram as escavações na área e identificaram o ponto exato do rompimento da rede de drenagem, que rompeu após as fortes chuvas deste sábado (11). O acúmulo de lixo descartado de maneira irregular foi arrastado pelas águas da chuva para dentro da galeria, o que provocou a obstrução e rompimento do equipamento.

Os tubos danificados foram substituídos por peças novas em concreto armado. O reaterro e limpeza da via foram executados e, após cinco horas de trabalho, a via foi liberada pelos agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU).