Nota Fiscal Amazonense divulga nomes dos vencedores de setembro

Manaus/AM - A Secretaria de Fazenda (Sefaz-AM), realizou nesta quinta-feira (14), o sorteio da Nota Fiscal Amazonense (NFA), campanha que premia os cidadãos cadastrados que exigem a nota fiscal no ato de suas compras, informando o CPF para identificação do premiado.

Foram divulgados os nomes dos dez vencedores do 65º Sorteio Mensal da NFA. Além dos premiados, cinco entidades sociais também receberam premiações em dinheiro. As instituições indicadas pelos cidadãos no ato de seu cadastro na campanha recebem um valor equivalente a 40% do prêmio, à parte do que é pago ao vencedor.

O grande prêmio de R$ 20 mil deste sorteio saiu para Hermeson dos Santos Silva, que indicou a Casa da Criança. Nilce Correa Brasil ganhou um dos dois prêmios de R$ 10 mil, que indicou a Casa VHIDA para receber o prêmio para entidades sociais, no caso, de R$ 4 mil. O outro sortudo da vez foi Gabriel dos Santos Almeida. Ele, que receberá R$ 10 mil, indicou a Casa da Criança para receber o prêmio de R$ 4 mil.

Na lista dos felizardos que venceram os prêmios de R$ 5 mil, estão: Claudete Silva de Jesus/Casa Vhida; Suellen Seixas da Silva/ GACC; Darliane Correa de Vasconcelos/ Casa da Criança; Fabiola Dos Santos de Oliveira Dias/ Lar Batista Janell Doyle; Nelma Gentil Correa/ GACC; Moisés Pereira de Abreu/ Obras Social Nossa Senhora da Glória - Fazenda da Esperança; Hamilton Machado da Cunha/ GACC.

Como funciona - A Nota Fiscal Amazonense é uma ação do Programa Estadual de Cidadania Fiscal, do Governo do Amazonas, com o objetivo de tornar a exigência dos documentos fiscais eletrônicos um hábito por parte dos cidadãos.

Ao se cadastrar na Campanha e realizar uma compra informando seu CPF na Nota Fiscal eletrônica, o cidadão contribui para o combate à sonegação fiscal e para o aumento da arrecadação do estado, que financia os bens e serviços públicos como hospitais, escolas e a segurança pública.

Tipos de sorteio - Além do sorteio mensal, existem também os sorteios diários e anuais. Nos diários, são sorteados todos os dias cinco prêmios de R$ 200 e um de R$ 1 mil, concorrem de forma automática aqueles que colocam CPF na nota nas compras feitas diariamente. Já os anuais, são feitos na virada de cada ano, sendo sorteados todos os bilhetes gerados no ano anterior. São seis prêmios de R$ 10 mil e um de R$ 50 mil para pessoas físicas.

Como participar - Para participar dos sorteios futuros, basta acessar o site https://nfamazonense.sefaz.am.gov.br e fazer a inscrição. Após isso, é só informar o CPF nas compras.

A cada R$ 50 reais em notas com CPF, o participante tem direito a um bilhete para concorrer aos prêmios mensais e ao sorteio anual. Quanto aos prêmios diários, basta pedir CPF em notas de qualquer valor, que automaticamente concorre.