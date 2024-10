Nos bastidores da tensão: Como o negociador salva vidas em situações críticas

Manaus/AM – A atuação de negociadores da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) está entre as funções mais solicitadas nas operações de segurança pública. Esses profissionais são essenciais em situações extremas, como sequestros, tentativas de suicídio e agressões com reféns, onde a preservação da vida é uma prioridade. Nessas situações, é fundamental que o negociador mantenha a calma, aplique técnicas específicas e já com extrema responsabilidade.

A PMAM, por meio da Companhia de Operações Especiais (COE), desenvolve um processo de formação rigoroso para os policiais que atuam como negociadores. O curso, com duração de aproximadamente 30 dias, prepara os agentes para lidar com uma ampla variedade de crises. Atualmente, a corporação conta com mais de 30 policiais militares habilitados para a função.

Durante o treinamento, os policiais participam de simulações realistas, estudam casos anteriores e aprendem técnicas desescaladas, que envolvem o uso de procedimentos de comunicação para reduzir o risco de violência. O foco é evitar que uma vida de reféns, agressores ou vítimas seja colocada em perigo.

O capitão PM Adaumir Diego, comandante do COE, destaca que o objetivo principal do curso é capacitar os negociadores a desenvolver habilidades estratégicas para atuar sob pressão. “A função do negociador é estabelecer um canal de comunicação com o perpetrador da crise, buscando uma resolução proporcional e garantindo a preservação da vida de todos os envolvidos”, explicou.

De acordo com o comandante, os negociadores são treinados em técnicas de comunicação, psicologia e manejo de crise, capacitando-os a conduzir os eventos até uma rendição voluntária ou um estágio seguro, com o resgate de reféns ou vítimas.

Diferença entre o Negociador Policial e o Policial Primeiro Interventor

O negociador policial é acionado apenas em situações de extrema necessidade, quando há reféns ou risco iminente à vida. Seu papel é manter a calma e usar o diálogo como principal ferramenta para resolver o conflito da forma mais compatível possível. Diferentemente de outros agentes da segurança pública, o negociador é especializado na mediação e resolução de crises por meio da comunicação.

Já o Primeiro Policial Interventor é aquele que chega primeiro à cena de uma crise. Ele garante a contenção inicial da situação e a segurança do local até que os especialistas, como os negociadores, possam intervir.

"O negociador tem uma responsabilidade imensa: não só resolver o conflito, mas preservar vidas. As decisões devem ser rápidas e bem calculadas, exigindo uma grande capacidade de cálculo sob pressão e conhecimento profundo em psicologia de crises", concluiu o capitão Adaumir Diego.