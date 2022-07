Mutirão de assistência jurídica encerra nesta sexta em Barcelos

Casos de pensão alimentícia e retificação do registro civil foram as principais demandas recebidas. O mutirão também serviu para atender questões relacionadas a guarda de filhos, divórcio, reconhecimento e dissolução de união estável, entre outras.

De acordo com o coordenador do programa Defensoria Itinerante, defensor Danilo Germano, o mutirão foi voltado para questões da área de família e teve uma procura considerada significativa. “É que muitas pessoas tinham mais de uma demanda para resolver, então o volume de atendimento acaba sendo maior”, explicou.

Manaus/AM - O casal de agricultores Raigleise Onofre Bezerra e Francivaldo Jordão dos Santos está junto há dois anos e sonhava em oficializar a união, no município de Barcelos (AM). Eles aproveitaram o mutirão de atendimento jurídico gratuito da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM), que encerra nesta sexta-feira, para reconhecer a união estável e saíram de lá felizes com o resultado. Além deles, mais de 200 pessoas foram assistidas só nos dois primeiros dias de evento.

