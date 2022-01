Municípios do Amazonas começam a receber vacina da Pfizer para crianças

Manaus/AM - As doses pediátricas das vacina da Pfizer contra a covid-19 já começaram a ser distribuídas para os municípios do interior do Amazonas.

Manaus foi a primeira a receber as doses e já deu início à imunização do público de 5 a 11 anos na manhã desta segunda-feira (17).

A capital recebeu 17.250 doses. Para os demais municípios, estão sendo distribuídas 280 doses. Nesta primeira fase da campanha, as doses estão disponíveis para crianças de 5 a 11 anos com deficiência permanente ou com comorbidades.

Conforme a nota informativa, as comorbidades em crianças de 5 a 11 anos consideradas nesta fase da campanha de vacinação contra Covid-19 incluem: doença renal crônica, imunossuprimidos, hemoglobinapatias graves, diabetes mellitus, pneumopatias crônicas graves, doenças cardiovasculares, hipertensão de difícil controle ou com complicações/lesão de órgão alvo, obesidade, doenças cerebrovasculares, hepatopatias e síndrome de Down.



O cronograma segue com indígenas e quilombolas; e crianças que vivem em lar com pessoas com risco para evolução grave de Covid-19.

Após esses públicos, a vacinação vai estar disponível para as crianças sem comorbidades na seguinte ordem: crianças entre 10 e 11 anos; entre 8 e 9 anos; 6 e 7 anos; e com 5 anos de idade.



Não há exigência de apresentar prescrição médica para a vacinação no estado, mas os pais ou responsáveis pela criança devem estar presentes manifestando concordância com a imunização. O intervalo entre a primeira e segunda dose será de oito semanas.