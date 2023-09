MPC cobra plano de controle do nível crítico da poluição no ar no Amazonas

Manaus/AM – A Coordenadoria de Meio Ambiente do Ministério Público de Contas do Amazonas (MPC-AM) cobrou do governo estadual um plano de controle da poluição do ar na Região Metropolitana de Manaus, devido as queimadas em todo estado.

Um ofício foi enviado ao secretário de Estado de Meio Ambiente, Eduardo Costa Taveira, ao secretário executivo de ações de proteção e Defesa Civil, Francisco Ferreira Máximo Filho, e ao secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Marcellus Campelo.

O MPC-AM baseou seu pedido meu uma resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), que exige que os órgãos ambientais elaborem planos para episódios críticos de poluição do ar. Esses planos devem prever medidas preventivas, como a suspensão do trânsito, transporte e queimas em indústrias, para evitar riscos à saúde da população.

O pedido foi motivado pelos constantes episódios de fumaça têm coberto o céu de Manaus e outros municípios do Amazonas. No dia 20 de setembro, o Índice de Qualidade do Ar (IQA) de Manaus chegou a 150, considerado insalubre.

Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), o estado vem batendo recordes de focos de incêndios e queimadas durante todo o mês de setembro.