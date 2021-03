MPAM investiga prefeito de Tapauá por suposto nepotismo

Manaus/AM - O Ministério Público do Amazonas, instaurou um Procedimento Preparatório, para apurar suposta prática de nepotismo na nomeação de parentes do Prefeito de Tapauá, Gamaliel Andrade de Almeida, para exercerem cargos comissionados no âmbito do Poder Executivo Municipal.



O procedimento iniciou após a veiculação de uma reportagem de um site eletrônico no dia 16 de março. Na denúncia informava que Bezaleel Andrade de Almeida, Paulo Adnael Andrade de Almeida e Arlinda Marta Andrade de Almeida, irmãos do prefeito, foram nomeados respectivamente para os cargos de representante do município em Manaus, secretário municipal de governo e secretária municipal de educação.

O Promotor de Justiça Bruno Batista, requisita ao Prefeito Municipal, no prazo de 10 dias, que informe se há parentes seus, consanguíneos por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, ocupando qualquer cargo de livre nomeação, dentro da Administração Pública, e, em caso positivo, forneça o nome de todos os agentes públicos e seu grau de parentesco, bem como respectivos cargos, vencimentos e atos de nomeação.