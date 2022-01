MP divulga resultado da prova objetiva para estágio em Direito no Amazonas; confira

Manaus/AM - O Ministério Público do Amazonas (MPAM) divulgou nesta quarta-feira (19) o resultado da prova objetiva do XXI Exame de Seleção para Credenciamento de Estagiários de Direito. O prazo de recursos será de 48 horas após a divulgação do resultado preliminar da prova objetiva, especificamente nos dias 19 e 20 de janeiro de 2022. Conforme o edital do certame, os recursos da prova objetiva devem ser dirigidos à Comissão até as 14h de hoje, entregues no Protocolo-Geral da Procuradoria-Geral de Justiça, localizado na Av. Coronel Teixeira, n.º 7995, Nova Esperança, por meio de petição digitada ou impressa. Será necessário um recurso para cada questão recorrida que serão analisados pela comissão elaboradora das questões e o resultado será publicado na página oficial do Ministério Público do Estado do Amazonas (www.mpam.mp.br) até o dia 26/01/2022. Confira a lista dos aprovados na Prova Objetiva, em ordem de classificação. Clique para baixar arquivo





