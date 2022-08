MP divulga convocados para estágio em Direito no Amazonas; confira

Manaus/AM - A SubProcuradoria-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos divulgou, na terça-feira (16), a primeira convocação do XXII Exame de Seleção para Credenciamento de Estagiários de Direito do Ministério Público do Amazonas (MPAM). A lista de convocação foi publicada na edição n. 2432 do Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público (Domp).

Os convocados devem encaminhar a documentação exigida no edital do certame para o e-mail <[email protected]>. O prazo para apresentação dos documentos vai até 23h59min do dia 25/08.

A lista dos documentos exigidos pode ser conferida neste link: <https://docs.google.com/document/d/16gi1VBgIckbQGwBAZs7lky3QLd6K9JDA/edit>

Segue a lista dos convocados:

AMPLA CONCORRÊNCIA

1 DAVID MAIA AMÂNCIO

2 NICOLLY DO NASCIMENTO ARAÚJO

3 SABRINA DE CASTRO CONCEIÇÃO

4 JOÃO VICTOR CRUZ GALVÃO

5 VITÓRIA SHELLRHONE-AMIZ PEREIRA VERAS

6 ANA BEATRIZ DIAS CARIA

7 THIAGO DE ASSIS FURTADO E SILVA

8 FERNANDO EDUARDO BATISTA DINELLY

9 CARLOS EDUARDO FERREIRA EDWARDS

10 PEDRO HENRIQUE DO NASCIMENTO HAYDEN

11 VINÍCIUS FONSECA DA SILVA

12 THAYNÁ CRISTINA PINHEIRO AUZIER

13 JOSILANE AMORIM REIS

14 ARMANDO DE OLIVEIRA FREITAS NETO

15 LUIS EDUARDO SILVA DE SOUZA

16 FRANCISCO RAINER AMORIM PEREIRA

17 THALITA CRISTINA DA SILVA E DAMASCENO

18 JOSÉ BRUNO OLIVEIRA DE OLIVEIRA

19 VINÍCIUS FERNANDES BARBOSA

20 BRENNA CATARINA SILVA UCHÔA

21 NATÁLIA DA GLÓRIA MOTERANI

22 NATALIA GEOVANNA DUTRA DE SOUZA

23 GABRIEL FERREIRA EDWARDS

24 GABRIELLY BARRETO DOS SANTOS

25 KAMILLA TAVARES MARINHO

26 BRENDOWN TAVARES MONTEIRO SANTANA

27 RENATO COHEN RODRIGUES

28 LUANNY BHEATRIZ DA SILVA ALVES FIRMO

29 THAÍZA LOPES EVANGELISTA

30 BEATRIZ MATIAS LOPES

31 LORENA DE SOUZA TEIXEIRA PESSOA

32 AMANDA DANTAS FREIRE

33 PATRICIA KELLEM BARBOSA LIMA

34 RANNA GIOVANNA DE SOUZA ALVES

NEGROS OU PARDOS

1 THALISSON BRANDÃO DE SOUZA

2 VINÍCIUS MIGUEL SANTOS DE SOUZA

3 NICOLE COELY OLIVEIRA DA SILVA

4 LUANA BITTENCOURT VIEIRA NUNES

5 THALES ANTONIO CARDOSO PEREIRA

6 THULIO CAIO CARDOSO PEREIRA

7 JEAN MICHEL MESQUITA DE SOUZA

8 RÚBIA DE NAZARÉ CORREIA DIAS

9 CAROLINA COELHO MARTINS

10 VIVIANE MARQUES DA VEIGA

11 ALZENI DA SILVA DE SOUZA

PESSOA COM DEFICIÊNCIA

1 FÁBIO DA SILVA RICARTE